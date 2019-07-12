Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:14 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:20 TSİ

Üvey kızına cinsel istismardan 41 yıl hapis cezası alınca dili tutuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde üvey kızı D.M.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.A. (40), 41 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Kararı duyan M.A.'nın duruşmada dili tutuldu ve konuşamadı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Antalya'nın Okurcalar Mahallesi'nde oturan M.A., iddiaya göre geçen yıl 7 Aralık'ta üvey kızı D.M.'ye cinsel istismarda bulundu. D.M.'nin durumu anlatması üzerine annesine şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından tutuklandı.

MAHKEMEDE DİLİ TUTULDU

Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklu yargılanan sanık M.A., son kez hakim karşısına çıktı. Üvey baba M.A. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Yargılama sonunda mahkeme, sanığın 40 yıl hapsine karar verdi. Ancak bu ceza, TCK 61-7 maddesine göre 'süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı hapis cezası 30 yıldan fazla olamaz' hükmü gereğince 30 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, M.A'nin aynı mağdura yönelik birden fazla kez atılı suçu işlediğinden 11 yıl 3 ay daha hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Toplam, 41 yıl 3 ay hapse mahkum edilen M.A., kararı duyunca dili tutuldu ve konuşamadı. Mahkeme başkanının karara diyeceğini bir şey var mı sözlerine M.A. cevap veremedi. Yargılamanın ardından M.A., yeniden tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bugün 17:14 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Annesine sorduğu soruyla iğrenç olay ortaya çıktı mask
Annesine sorduğu soruyla iğrenç olay ortaya çıktı
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
Evleri başlarına yıkıldı mask
Evleri başlarına yıkıldı
Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti mask
Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti
'Eşinin senden hamile olduğu ne malum?' deyince... mask
'Eşinin senden hamile olduğu ne malum?' deyince...
Takside kaçak sigara transferine operasyon: 2 gözaltı mask
Takside kaçak sigara transferine operasyon: 2 gözaltı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı mask
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni

GALERİ

Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL