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Kendisi ile ilişkiye girmeyen erkek arkadaşını bıçakladı

ABD'de bir kadın, yorgun olduğu için kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden erkek arkadaşını bıçakladı. Florida eyaletine bağlı Tampa kentinin Dunedin semtinde yaşayan Jennifer Lee Chapman güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
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Newsweek dergisinin internet sitesine yansıyan habere göre; 37 yaşındaki Chapman, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı seks yapmak için çok yorgun olduğu söyleyince, mutfak bıçağını kapıp kendi kolunu kesti. Haberde adı anılmayan adam, Chapman’ı durdurmaya çalıştı. İkili kavga ederken yere düştü. Pinellas Şerifliği’ne verilen şikâyet dilekçesine göre; Chapman yerden kalkıp bıçağı alarak, sevgilisini kolundan ve omzundan birçok kez bıçakladı. Ardından da kafa atarak talihsiz adamı yumrukladı. Chapman’ın olay mahallinden yayan kaçtığı öğrenilirken, kavgada alkol ya da uyuşturucunun payı olmadığını ifade edildi. Olayın çarşamba günü yaşandığı, Chapman’ın ise ancak cuma günü gözaltına alındığı belirtildi.

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