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Kocaeli'de en çok hangi sebze üretildi?

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılında Doğu Marmara Bölgesindeki illerde üretilen sebzeleri açıkladı. 
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Kocaeli’de domates 

2018 yılında Kocaeli’de sebzelerden en çok sırasıyla 30 bin 45 ton ile Domates, 14 bin 675 ton Karpuz, 9 bin 954 ton Kavun, 9 bin 796 ton Hıyar (Sofralık), 6 bin 32 ton Biber, 5 bin 214 ton Fasulye (taze), 3 bin 350 ton Lahana, 3 bin 100 ton Mantar (Kültür), 2 bin 890 ton Marul, 2 bin 342 ton Bal Kabağı, 9 bin 998 ton diğer sebzeler üretildi. 

Sakarya’da domates 

Sakarya ilinde sebzelerden en çok sırasıyla 35 bin 868 ton ile Domates, 29 bin 102 ton Karpuz, 25 bin 861 ton lahana, 18 bin 686 ton Marul, 14 bin 383 ton Karnabahar, 10 bin 745 ton Bal Kabağı, 8 bin 708 ton Biber, 8 bin 225 ton Kabak (Sakız), 7 bin 757 ton Ispanak, 7 bin 654 ton Soğan, 25 bin 425 ton diğer sebzeler üretildi. 

Düzce’de Bal Kabağı 

Düzce’de sebzelerden en çok sırasıyla 7 bin 601 ton ile Bal Kabağı, 3 bin 234 ton Lahana, 2 bin 144 ton Karpuz, bin 868 ton Domates, bin 256 ton Biber, bin 66 ton Fasulye (taze), bin 22 ton Hıyar (Sofralık), 455 ton Marul, 420 ton Mantar (Kültür) 277 ton Ispanak, 869 ton diğer sebzeler üretildi. 

Bolu’da domates ilk sırada 

Bolu ilinde sebzelerden en çok sırasıyla 19 bin 413 ton ile Domates, bin 295 ton Marul, bin 74 ton Bal Kabağı, bin 33 ton Enginar, 652 ton Lahana, 506 ton Fasulye (taze), 505 ton Ispanak, 307 ton Hıyar (Sofralık), 236 ton Kabak (Sakız), 190 ton Karpuz, 555 ton diğer sebzeler üretildi. 

Yalova’da ilk sırada sofralık hıyar yerini aldı 

Yalova’da ise sebzelerden en çok sırasıyla 11 bin 109 ton ile Hıyar (Sofralık), 3 bin 777 ton Marul, 2 bin 621 ton Domates, 972 ton Karpuz, 855 ton Fasulye (taze), 849 ton Biber, 700 ton Semizotu, 458 ton Bakla (taze), 415 ton Kavun, 383 ton Bezelye (taze), 2 bin 40 ton diğer sebzeler üretildi. 

Bugün 09:38 TSİ - Gündem

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