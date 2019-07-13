Hürriyet'ten müzik tutkunu gence destek 

Aslen Konyalı olan eğitim için İzmit’e gelen Kocaeli Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Gölgesiz, sosyal medya hesabından Başkan Hürriyet’e ulaşarak müzik alanında ilerleyebilmek için destek istedi. İzmit Belediye Başkanı lise öğrencisinin yardım talebine kayıtsız kalmadı ve kendisini makamına davet etti. Gölgesiz büyük bir heyecan içinde Başkan Hürriyet’in makamına geldi. Hürriyet ziyaret sırasında müzik tutkunu lise öğrencisine org piyano hediye etti. Başkan Hürriyet’in hediye ettiği org piyano sayesinde müzik eğitimini daha da geliştireceğini söyleyen Kaan Gölgesiz, "Çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum. Hedefim müzik alanında başarılı biri olmak. Belediye Başkanımıza bana gösterdiği ilgi ve destek için ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

Genç sanatçıyı makamında ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de “Kaan’a hem okul hayatında hem müzik hayatında başarılar diliyorum. İnşallah elde edeceği başarılarda bizimde katkılarımız olur. Belki ileride büyük bir sanatçı olursun ve bizde seninle gurur duyarız. Biz, İzmit’in sanat yönünü ön plana çıkarmak istiyoruz. Yetenekli gençlerimize kapımız her zaman açık” diye konuştu.