Aslen Konyalı olan eğitim için İzmit’e gelen Kocaeli Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Gölgesiz, sosyal medya hesabından Başkan Hürriyet’e ulaşarak müzik alanında ilerleyebilmek için destek istedi. İzmit Belediye Başkanı lise öğrencisinin yardım talebine kayıtsız kalmadı ve kendisini makamına davet etti. Gölgesiz büyük bir heyecan içinde Başkan Hürriyet’in makamına geldi. Hürriyet ziyaret sırasında müzik tutkunu lise öğrencisine org piyano hediye etti. Başkan Hürriyet’in hediye ettiği org piyano sayesinde müzik eğitimini daha da geliştireceğini söyleyen Kaan Gölgesiz, "Çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum. Hedefim müzik alanında başarılı biri olmak. Belediye Başkanımıza bana gösterdiği ilgi ve destek için ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.
Genç sanatçıyı makamında ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de “Kaan’a hem okul hayatında hem müzik hayatında başarılar diliyorum. İnşallah elde edeceği başarılarda bizimde katkılarımız olur. Belki ileride büyük bir sanatçı olursun ve bizde seninle gurur duyarız. Biz, İzmit’in sanat yönünü ön plana çıkarmak istiyoruz. Yetenekli gençlerimize kapımız her zaman açık” diye konuştu.
Hürriyet'ten müzik tutkunu gence destek
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, lise 10. sınıfta okuyan Kaan Gölgesiz isimli öğrenciyi mutlu etti.
Aslen Konyalı olan eğitim için İzmit’e gelen Kocaeli Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Gölgesiz, sosyal medya hesabından Başkan Hürriyet’e ulaşarak müzik alanında ilerleyebilmek için destek istedi. İzmit Belediye Başkanı lise öğrencisinin yardım talebine kayıtsız kalmadı ve kendisini makamına davet etti. Gölgesiz büyük bir heyecan içinde Başkan Hürriyet’in makamına geldi. Hürriyet ziyaret sırasında müzik tutkunu lise öğrencisine org piyano hediye etti. Başkan Hürriyet’in hediye ettiği org piyano sayesinde müzik eğitimini daha da geliştireceğini söyleyen Kaan Gölgesiz, "Çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum. Hedefim müzik alanında başarılı biri olmak. Belediye Başkanımıza bana gösterdiği ilgi ve destek için ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.
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Yorumlar
(2 )
Onur - Fatma Hanım öncelikle kendi sorumluluğu altında bulunup gururundan yardım talep edemeyen neredeyse aç yatıp aç kalkan insanları tespit etsin,seçimden önce hic bir çocuk yatağa aç girmeyecek diyorlardı, illaki avuç açmasını mı bekliyorlar insanların kendilerine. Nasıl bulsun demeyin lütfen öncelikli görevi insanların temel yasam ihtiyacını karşılamak bence
41 - gonyadan gel piyanoyu götür....beğenmediğiniz nevzet dogan 5.sinifta okuyan tüm IZMITLI öğrencilere yillarca bisiklet dagitti.
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