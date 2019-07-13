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AKP'den flaş Babacan açıklaması

Eski bakan Ali Babacan'ın AKP'den istifa edip yeni parti çalışmalarına başlamasıyla ilgili de konuşan Numan Kurtulmuş, "Kendi kurucusu olduğu partiden ayrılma kararı vermiş, Allah hayırlı etsin" dedi
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk’te yayınlanan programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Eski bakan Ali Babacan’ın AKP’den istifa edip yeni parti çalışmalarına başlamasına değinen Kurtulmuş, “Kendi kararı, saygı duyarız. Buna bizim bir şey dememiz doğru değil. Kendi kurucusu olduğu partiden ayrılma kararı vermiş, Allah hayırlı etsin. Siyaset hakikaten zor bir iş. Bir iddiaya ve iradeye sahip olma işi. Belki bir ömür sürecek, zaman zaman yoklukların, zorlukların, darbelerin, dimdik yokuşların olduğu bir mücadele süreci. Emek, zaman, sabır istiyor, mukavemet edebilme becerisi istiyor. Siyaset kişisel hesaplarla yönlendirilebilecek alan değil” ifadelerini kullandı.

“BİR OLUŞUM YOK”

Ortada bir oluşumun olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Sadece bir arkadaşımızın partiden istifası sözkonusu. Önce bir ortaya çıkmalarını görelim. Kararı verecek millettir. Bundan sonra AK Parti nasıl devam edecektir sorusu önemlidir. AK Parti reformcu bir partidir. Ekonomik, siyasi, kültürel reformları gerçekleştiren bir partidir. Askeri vesayetle mücadeleyi fevkalade yapan bir partidir. AK Parti demokratik bir partidir. Bütün antidemokratik güçlere, bürokratik oligarşinin muhkem kalelelerine rağmen mücadelesini yapmıştır. AK Parti bu memlekette kim varsa hepsinin temsilcisi olmuş bir siyasi partidir. AK Parti yerli ve milli partidir. Türkiye’nin ekonomi, sanayi, savunma ve her alanda milli duruşunu tahkim etmesini savunmuş partidir. Biz bu özelliklerimizi kuvvetlendirerek yolumuza devam ettiğimiz sürece Allah’ın izniyle bir sefer de olsa AK Parti’ye yüzde 65 oy vermiş büyük kitle var” dedi.

SİSTEM TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili tartışmalara da değinen Kurtulmuş, “Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geri dönüş yoktur. Bunun yolu parlamentoya yeni anayasa değişikliği vermektir. Hodri meydan! Buyursunlar biz parlamenter sisteme geçmek istiyoruz, gerekli sayıyı bulurlarsa baş göz üstüne. Gerekli sayıyı bulup değiştirirlerse buna da saygı gösteririz. Türkiye en az 30-40 yıl bu sistemi tartışıldı. Her şeyin siyasi zemini var. Siyasi şartlar olgunlaştı ve referandumlan geçti. Buradan geri dönüş yok!” şeklinde konuştu.

“ÖCALAN SORUSUNA TRT’Lİ YETKİLİLER CEVAP VERMELİ”

Terörist Osman Öcalan'ın TRT ekranlarına çıkmasıyla ilgili de ilginç bir açıklama yapan Kurtulmuş, “Bu TRT’nin sorumluluğunda olan bir şeydir. Niçin Öcalan’ın kardeşinin konuşturulduğu meselesi TRT yöneticilerin verdiği cevaptır. TRT nihayetinde kendi genel müdürü olan ve çalışma prensipleri olan bir kuruluştur. Seçim süreçlerinde çok olumlu etkileri olmadığını düşünüyorum” dedi.

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Yorumlar

(4)
04

İzmi̇tli̇ - BIRAKIN ŞU KURTULMUŞU KALKMIŞ BABACAN İÇİN YORUM YAPIYOR.DÜNE KADAR MENSUBU BULUNDUĞU AKP YE HARUN OLMAYA GELDİLER,KARUN OLDULAR DİYEN ZAT.REİS VE AKP BUNLARIN YÜZÜNDEN KAYBEDİYOR.

Yanıtla . 1Beğen 13 Temmuz 11:36
03

Kibarcik - bır kişi degerlerını besmlesız chp hdp vb lerının zıhnıyetıne evet dıyorsa ona soylencek laf abesle iştigaldır veseam

Yanıtla . 0Beğen 13 Temmuz 10:56
02

Ali Yılmaz - eski bir akp li olarak diyorum ki 2 parti kalsa akp ve hdp artık AKP ye oy vereceğime HDP ye oy veririm.

Yanıtla . 1Beğen 13 Temmuz 10:35
01

serkan izmit - AKP ye geçeciğime Saadet de çaycı olurum diyen adam. Yanlışa yanlış diyemeyen, doğruyu değil ortama göre konuşan biri oldu. Ümmet kavramıda yanlış. akpye oy veren ümmet diğerleri ?

Yanıtla . 1Beğen 13 Temmuz 10:30
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