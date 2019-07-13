BİLNET başarıyı şansa bırakmıyor

LGS ŞAMPİYONU BİLNET'TEN
BİLNET Kocaeli LGSde 500 tam puanlı bir öğrenci çıkardı ve adını zirveye yazdırdı. Türkiye sıralamasında 10luk dilimde 98 kitlesel başarı elde eden BİLNET bu başarıyı gelecek yıl perçinlemek için çalışmalara şimdiden başladı. Başarıyı şansa bırakmadığını bir kez daha gösterdi.
VELİLERE BİLGİ SEMİNERİ
2019-2020 öğretim yılında diğrr bir ifadeyle gelecek yıl 8.sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik geçtiğimiz günlerde seminer düzenlendi. BİLNET Eğitim Danışmanı Hüseyin Tügen BİLNET Kocaeli Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleşen seminerde LGSye girecek öğrencilerin ailelerini bilgilendirdi önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin şimdiden yaz tatilini nasıl değerlendirmeleri gerektiğini anlatıp gelecek yıl planlaması hakkında detaylar aktardı püf noktalarına dikkat çekti.
GURUR TABLOSU
BİLNET'in LGS başarısı Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol ve idarecileri haklı olarak gururlandırdı. Eğitim-öğretime başlarken verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. 18 Temmuzda açıklanacak üniversite sınav sonuçlarından da yine başarılı sonuçlar bekliyoruz denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz