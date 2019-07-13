Paşa 41 esnaf lokantası açıldı

Ahmet Karaman Mustafa Bektur Paşa Ersin ve Garip Pekçanın ortağı olduğu Paşa 41 Esnaf Lokantası Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Parkı içinde açıldı. İlk ve tek şubesi olan ev yemeklerini ve lezzetli döneriyle Paşa 41 Esnaf Lokantası özellikle Perşembe ve Cumartesi günü alan içine kurulan pazarcı esnafının karnını doyuracak. 140 metre karelik alanda 15 personel hizmet verecek. Lokanta Pazar günü hariç haftanın 6 günü açık olacak

KATILIM YOĞUN OLDU

Paşa 41 Esnaf Lokantası açılışına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın İzmit Belediyesi meclis üyeleri CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim Kasap ve Celepler Odası Başkanı Rasim Özkul Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve çok sayıda davetli katıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun temennileriyle açılış kurdele kesimi gerçekleştirildi.

HAYIRLI VE BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLİYORUM

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Bu güzel işletmenin açılışında hep beraber olmak bizim onurdur. Rabbim hayırlı ve bereketli kazançlar versin diliyorum. Ekonominin zor bir sürecinde kentimize böyle işletmeler kazandırmak kentimiz adına önemli bir kazançtır.