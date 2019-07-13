Akademi Liseliler, sağlık için pedal çeviriyor

Yaz aylarını spor faaliyetleriyle renklendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Akademi Liselerde bulunan sporsever gençler için bisiklet sporunu hizmete soktu. Kent genelinde bulunan 9 Akademi Lisede yapılan bisiklet etkinliği gençlerin hareketli bir yaşam sürmelerine imkân verirken sağlıklarını da olumlu etkiliyor.

SAĞLIKLI NESİLLERİN YETİŞMESİNE KATKI

Yıllardır binlerce öğrenciyi bisiklet ile tanıştıran Büyükşehir hayata geçirdiği bisiklet yollarıyla da sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehirin bu katkısına kayıtsız kalmayan Akademi Lise yaz dönemi öğrencileri sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor. Akademi Lise tarafından öğrencilere verilen bisikletler ile öğrenciler spor yapmanın zevkini yaşıyor. Kocaelide son yıllarda hızla yaygınlaşan bir spor ve ulaşım aracı haline gelen bisiklet Akademi Liseler ile birlikte her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor.

HER AKADEMİ LİSEDE 10 ADET BİSİKLET BULUNUYOR

Her Akademi Lisede bulunan 10ar adet bisiklet tüm öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Eğitmenlerin hazırladığı günlük programlar ile hazırlanan turlar öğrenciler tarafından uygulanıyor.

AKADEMİ LİSELERDE FAYDALI EĞİTİM PROGRAMLARI

Akademi Liselerde yaz aylarında gençler için spor faaliyetlerinden sanat atölyesine kültür gezilerinden müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştiriliyor. Gençlik Kampları Sinema Günleri Bilgi Destek Programları Psikoloji Atölyesi Doğa Yürüyüşleri Bisiklet Turları düzenleniyor. Ayrıca değerler eğitimi çerçevesinde Kuran-ı Kerim Siyer ve ilmihal alanlarında eğitim veriliyor. Sanat Atölyesinde gençlere hat tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatları tanıtılıyor.