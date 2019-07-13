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AKP'li vekillerden Erdoğan'a sitem

AK Partili milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İl gezilerinde ilin milletvekili olarak sizin yanınıza yaklaşamıyoruz" siteminde bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta başladığı milletvekilleri ile istişare toplantılarının sonuncusunu dün gerçekleştirdi. 20'ye yakın milletvekilinin söz aldığı toplantıda Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi ve milletvekillerinden gelen görüşlere cevap verdi.

KORUMALARI AŞAMIYORUZ

Edinilen bilgilere göre; toplantıda, bazı milletvekillerinin "İl gezilerinde ilin milletvekili olarak sizin yanınıza yaklaşamıyoruz. Ya bariyer çekiyorlar ya da otobüse almıyorlar. Korumalarınıza soruyoruz: Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı diyorlar" şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan "Kesinlikle benim böyle bir talimatım yok" dedi.

ASLA BÖYLE BİR ŞEY YOK

Erdoğan "Milletvekili bana yaklaşamayacaksa kim yaklaşacak? Asla böyle bir şey yok. Ben kimseye talimat falan vermedim. Buna benzer bir durumla karşılaşırsanız, gerekirse Süleyman Bey'i (Soylu) arayın, hatta direkt beni arayın. Anında gerekeni yaparım" diye konuştu.

Bazı milletvekillerinin bakanlara ulaşamama ve bürokrasiyi aşamadıklarına yönelik açıklamalarına da Erdoğan "Evet, bu konuda bazı aksaklıklar var. Diğer milletvekilleri de gündeme getirdi. Onlara da söyledim. İşleyiş konusundaki aksaklıkları aşmak için gayret gösteriyoruz. Tespitler yapılıyor. Nerede ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz" cevabını verdi.

MHP İLE İTTİFAK UYARISI

Erdoğan, milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarında da gündeme gelen MHP ile ittifak konusunda "Sağda solda bazı arkadaşlarımızın bu ittifakın bize zarar verdiğini söylüyormuş. Burada da dile getirenler oldu. Benim de kulağıma gelen şeyler oldu. Biz MHP ile ittifak konusunda bir karar aldı. Bu kararımız sürüyor. Kimse de ittifak ruhuna aykırı bir tutum içine girmesin. Biz birlikte bir karar verdik ve uyguluyoruz. Bazen zarar olarak gördüğünüz şeyler aslında faydalı sonuçlar ortaya çıkarır. Cumhur İttifakı sürecektir, herkes de bu iradeye uygun hareket etsin" değerlendirmesini yaptı.

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Yorumlar

(1)
01

Mülayim Çoksert - Muhtarlara verdiği kadar vekillere de değer verse yaklaşabilecekler!

Yanıtla . 1Beğen 13 Temmuz 11:58

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