140 mezarlığa 16 bin 750 metre taş duvar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki mezarlıkların bakımına ve düzenlenmesine özen gösteriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri 2018 yılından bu güne 140 mezarlıkta 16 bin 750 metre uzunluğunda taş duvar inşa etti. Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalarda mezarlıkların görünümü kente yakışır hale getiriliyor.

TİTİZ ÇALIŞMA

Şehrin çeşitli yerlerindeki mezarlıklar olmayan veya eskiyen çevre duvarlarıyla kötü bir görünüme neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkların daha elverişli bir görünüme kavuşabilmesi için çevre duvar inşasını ve iç kısımların düzenlemesini titizlikle yapıyor.

TAŞ DUVARLARDA KARAMÜRSEL VE HEREKE TAŞI KULLANILDI

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki 140 mezarlıklarda inşa edilen taş duvarlarda Karamürsel ve Hereke Taşı kullanıldı. Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda 14 bin 834 metre tel çit çekimi de gerçekleştirildi.