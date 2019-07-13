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Türbede izinsiz kazı iddiası

Karamürsel'de mezarlıktaki bir türbede izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
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Alınan bilgiye göre, Yukarı Dereköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan "Gavsül Azam Seyyid Abdulkadir Geylani evladı Seyyid Abdulvehhab Gavsi"nin türbe mezarında kaçak kazı yapan kişi ya da kişiler, yaklaşık bir metre derinliğinde çukur kazdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Geçen hafta da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığını tespit etmişti.

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Yorumlar

(1)
01

rambo - yazı ölülere bile rahat yok

Yanıtla . 0Beğen 13 Temmuz 15:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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