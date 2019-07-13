Alınan bilgiye göre, Yukarı Dereköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan "Gavsül Azam Seyyid Abdulkadir Geylani evladı Seyyid Abdulvehhab Gavsi"nin türbe mezarında kaçak kazı yapan kişi ya da kişiler, yaklaşık bir metre derinliğinde çukur kazdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Geçen hafta da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığını tespit etmişti.
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Türbede izinsiz kazı iddiası
Karamürsel'de mezarlıktaki bir türbede izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
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Yorumlar
(1 )
rambo - yazı ölülere bile rahat yok
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