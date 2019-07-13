Cinayet zanlısı alışveriş yaparken yakalandı

Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Kars Ağır Ceza Mahkemesince kasten öldürme suçundan ve Sarıkamış Asliye Ceza Mahkemesince kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan aranan 25 yaşındaki Y.T. isimli şahsın Başiskele ilçesinde olduğu ve sahte kimlik kullandığı bilgisi elde edildi.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından 2 aydır şahsın kalabileceği adreslerde değişik zamanlarda bekleme yapılarak araştırmalar yapıldı. En son şahsın Başiskele Altınkent Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yaptığı tespit edilmesi üzerine, market çevresinde bekleme yapıldı, market içerisinde şahsa benzeyen bir şahsın olduğu görülmesi üzerine, gerekli emniyet tedbirleri alınarak şahıs yakalandı.

KANDIRA CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, şahıs gerekli işlemler için götürüldüğü emniyette Y.T. olduğu anlaşıldı. Y.T. dün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. Selin BECER