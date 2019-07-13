CHP'li Haydar Akar: Söz uçar, yazı kalır!

AKP’nin bir çok projeye ilişkin bitiş tarihi olarak vermiş olduğu tarihlerin sadece hayal ürünü olduğunu belirten Akar, Kandıra yolu, Körfez- Kartepe metro hattı, Derince deki BHC ‘lerin taşınması, Çayırova Devlet Hastanesi ve Dilderesinin ıslahına ilişkin verilmiş sözlerin hava da kaldığını ancak Mecliste vermiş olduğu soru önergeleri cevaplarının bu tezi kanıtladığını söyledi.

BAKANLAR GELDİ GEÇTİ DİLDERESİ ISLAHI BİTMEDİ

Yaklaşık 8 yıl önce gündeme gelen Dilderesi ıslahına ilişkin birçok Bakanın gelip geçtiğine dikkat çeken Akar ancak hala bu konulara ilişkin yeni tarihlerin verildiğini söyledi. 2016 yılında vermiş olduğu soru önergesi ve cevabını paylaşan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlunun Dilderesi Islahının Şubat 2016 tarihinde işin yüzde 75’inin bittiğini işin tamamının da Mart 2017 tarihinde bitirileceğini belirttiğini söyledi.

Projenin toplam maliyetinin 12 Milyon 331 Bin TL olduğunu ve Şubat 2016 da 8 Milyon 760 Bin TL harcandığının altını çizen Akar, Kocaeli’de yapılan birçok proje de beceriksizliklerin sergilendiğini söyledi. Kandıra- İzmit duble yolunun 2019 yılında bitirileceğinin açıklanmasına rağmen şuan ki durumunun belirsiz olduğunu söyleyen Akar, son cevapta 2020 yılı sonunun bitiş tarihi olarak söylendiğini ancak ortada ciddi hiçbir çalışma olmadığı gibi yüklenici firmanın çekileceği ve ihalenin tekrarlanmasının gündem de olmasının beceriksiz bir anlayış sonucu ortaya çıktığını söyledi.

ÇAYIROVA DEVLET HASTANESİNİ DE TAKİP EDECEĞİZ

Yaklaşık 3 yıldır müjdelerin verildiği Çayırova Devlet Hastanesine ilişkin son olarak yeni Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın tarafından da yapılacağı sözlerinin olduğuna dikkat çeken Akar, yine buna ilişkin Sağlık Bakanlığının son vermiş olduğu cevabı paylaştı. Bakanlık vermiş olduğu cevapta ‘’Çayırova 200 Yataklı Devlet Hastanesi yatırımı, Şekerpınar Mahallesinde bulunan, 531 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı 56.719 m2 yüzölçümlü arsa üzerine yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda Uygulama Projesi ile İhale Dokümanı Hazırlanması Hizmet Alımı gerçekleştirilmiş olup, süreç devam etmektedir.’ dedi. Bunun yakın takipçisi olacaklarını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yine Derince de bulunan ve yıllardır bir türlü taşınıp bertaraf edilemeyen BHC’lerin 2017 yılında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından 2018 yılında bitirileceğinin söylendiğini ancak bunun da gerçekleşmediğini söyledi.

Muhalefet olarak denetim görevlerinin olduğunu belirten Akar, projelere ilişkin kamuoyunun beklentilerini Mecliste dile getirdiklerini sordukları ancak maalesef kendilerine verilen cevaplardaki tarihler de hiçbir projenin gerçekleşmediğini ve kamuoyunun da yanıltıdığını söyledi.

Her verilen sözün ve seçim vaatlerinin yakın takipçisi olacağına dikkat çeken Akar, Kocaeli gibi vergi rekortmeni bir kentin tüm yatırımları hakettiğini bunların biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.