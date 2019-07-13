Milli takımın ve Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı atıcısı Murat İlbilgi, Dünya Kupası yolcusu. 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelelerine devam eden başarılı atıcı Almanya’nın Sulh kentinde 12-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Gençler Dünya kupasında mücadele etmek için yola çıktı. Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı atıcısı Murat İlbilgi’nin kariyerinde aralarında uluslararası başarılarının da olduğu toplam 40 madalyası bulunuyor. 2018 yılında katıldığı Gençler Dünya Şampiyonasında şampiyon olan mavi beyazlı sporcumuz bayrağımızı göndere çektirmişti.
Bugün 11:38 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:39 TSİ
İlbilgi Dünya Kupası yolcusu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı milli atıcı Murat İlbilgi Dünya Kupası için yola çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz