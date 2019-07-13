Ellibeş’ten Karamürsel çıkarması

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başkan Yardımcıları Av.Halit Çokan, Muharrem Top, il yöneticileri Veli Haldız, Serkan Ateş ve Muharrem Küçük ile birlikte Karamürsel’deydi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel’in de eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Karamürsel’in adeta altını üstüne getiren Ellibeş’in programı sabah erken saatlerde başlayıp, gece yarısı sona erdi. Göreve geldikten sonra gönül siyaseti yapacaklarını ve halka daha fazla iç içe olacaklarını belirten Ellibeş, Karamürsel’de İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’nu da makamında ziyaret etti.

ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ

Ellibeş, Karamürsel turuna Pazarköyü’nde başladı. Karamürsel’in güzel insanlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Ellibeş, Pazarköy’de Ayşe Özyıldırım’ın meşhur cevizli çörek ve erik suyu ikramıyla karşılandı. Buradan İlim Yayma Cemiyetinin yurdunu ziyaret etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ellibeş, “Milli ve manevi değerlerimizi beşikten mezara kadar yaşatma idealinde olan İlim Yayma Cemiyetimizin Karamürsel'deki yurdunda gördüğüm manzara karşısında büyük mutluluk yaşadım” dedi.

ÇARŞIYI DOLAŞTI, ESNAFLA BULUŞTU

Ellibeş ve beraberindekiler daha sonra AK Parti 4 Temmuz Mahalle İrtibat Bürosu, Gaziler Derneği, Karabali Camii Cemaati, geçmiş dönem meclis üyesi Recai Bayraktar, İsmail'in Çay Ocağı ve FSM Bulvarı esnaflarıyla buluştu. Mimarisiyle ilçenin dikkat çeken Sarıkum Camii'nde akşam namazını kılan Ellibeş, burada cemaatin isteğiyle hatıra fotoğrafı da çekildi.

DUYGUSAL ZİYARETLER

Ellibeş’in ziyaretlerinde duygusal anlar da yaşandı. Karamürselli şehit Hüseyin Güldal'ın ailesine konuk olan Ellibeş, “Vatan için canını feda eden evlatlarımızı ebediyen gönüllerimizde yaşatıyor ve hepsine minnet duyuyoruz. Şehidimizin aziz ruhuna dua ederek bir kez daha yâd ettik” dedi. Buradan devlet sporcusu unvanlarını kazanan altın kemer sahipli başpehlivanlarımız Aydın Demir ile Ahmet Taşçı’ya da konuk olan Ellibeş’in son durağı ilçe teşkilatı oldu. Gece yarısına yakın ana kademe, gençlik ve kadın kollarıyla meclis üyelerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Ellibeş burada teşkilatın tek vücut olmasını, diri ve iri kalmasını istedi. Saha çalışmalarına ara verilmemesini belirtti.