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Halk ekmek bakkallarda da satılacak

Kocaeli’de yakın bir zamanda başlayacak olan Halk ekmek uygulaması ile ilgili önemli bir ayrıntı daha ortay çıktı. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, büfelerin dışında halk ekmeği bakkallarda da satılacağını söyledi
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen halk ekmek projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Uygulama ile Kocaeli’nin tüm ilçelerinde, Kocaeli Fırıncılar Odası ise birlikte kurulacak olan büfelerde ekmek satışı yapılacak. 1 TL’den satılması beklenen ekmekler ile ilgili önemli bir ayrıntı daha ortay çıktı. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Bakkallarda da halk ekmek satışı yapılacak” dedi.

Sarı açıklamasında şunları söyledi; “Esnafı karşımıza almama adına bir çalışma yapacağız. Bazı bölgelerde bakkalları satış noktası yapabiliriz. Bir bölgede bakkal varsa satış noktası bakkal olacak. Bakkallar Odası Başkanımızın bilgisi var. Kocaeli Halk Ekmek adı altında bakkalda satış yapılacak. Bakkallar odası ile fırıncılar odası kardeş olarak bu projeyi yürütüyor. Halk tarafı çözüldü, esnafı mağdur etmemek adına bakkalların uzak olduğu yerlere bu büfeleri koyacağız”

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Yorumlar

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Paşalı - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde bu işi yapmalıdır,kendi ekipmanlarıyla kendi personeliyle kendi tesisinde temiz sağlıklı ve ucuz ekmeği bizlere sunmalıdır,Vatandaş kendi seçimini yapar isteyen fırından alır isteyen halk ekmek büfesinden,fırıncılar odasının da karışması soru işareti uyandırdı,rekabet her zaman kalite getirir.

Yanıtla . 0Beğen 13 Temmuz 14:19

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