Eşi ipten kurtarmıştı... Acı haber geldi

Derince Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’ta, ikamet eden evli, Tır şoförü Mustafa Altunışık(28) iddiaya göre, girdiği bunalım sonrasında kendini evinin banyo girişinde iple asarak canına kıymak istedi. Bu sırada intihar girişimini farkeden eşi, Mustafa’yı kurtardı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa, kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesinde 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mustafa, Düzce Yığılca ilçesi Aydınyayla Köyünde toprağa verildi