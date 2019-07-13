Derince Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’ta, ikamet eden evli, Tır şoförü Mustafa Altunışık(28) iddiaya göre, girdiği bunalım sonrasında kendini evinin banyo girişinde iple asarak canına kıymak istedi. Bu sırada intihar girişimini farkeden eşi, Mustafa’yı kurtardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa, kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesinde 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mustafa, Düzce Yığılca ilçesi Aydınyayla Köyünde toprağa verildi
Eşi ipten kurtarmıştı... Acı haber geldi
Derince ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olayda, kendini iple asan Mustafa eşi tarafından kurtarılmıştı. 2 gündür kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Derince Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’ta, ikamet eden evli, Tır şoförü Mustafa Altunışık(28) iddiaya göre, girdiği bunalım sonrasında kendini evinin banyo girişinde iple asarak canına kıymak istedi. Bu sırada intihar girişimini farkeden eşi, Mustafa’yı kurtardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz