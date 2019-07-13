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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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Aksoy, mesajında, 15 Temmuz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destan olduğunu belirtti.

Asla unutmayacakları ve unutturmayacakları 15 Temmuz hain darbe girişiminin, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğradığını ifade eden Aksoy, mesajında şunları kaydetti:

"Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş olan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla gece boyunca tankın, tüfeğin, topun, uçağın, helikopterin karşısına imanıyla inancıyla yüreğiyle kendini siper ederek, darbe teşebbüsünde bulunanların hedeflerine ulaşmalarını engellemiştir. Aziz milletimiz, günlerce tuttukları demokrasi nöbetleri ile milli iradeye sahip çıkmış ve vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleriyle asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütüne karşı mücadeleden asla taviz vermeyecektir."

Vai Aksoy, bu kutlu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerle kahraman gazilerin bıraktığı en büyük mirasın, milletin zor zamanlarda kenetlenerek, bağımsızlığın ve milli birliğin teminatı olacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermesi olduğunu vurgulayarak, "Bizler de bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, içeriden ve dışarıdan istiklalimize kastedenlere fırsat vermemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle saygıdeğer ailelerini şükranla anıyor, milli irademize sahip çıkan değerli Kocaelili hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Bugün 13:34 TSİ AA Kocaeli- Gündem

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