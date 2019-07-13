Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Olay dün akşam saatlerinde Gebze Muallimköy’de bulunan kablo üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki İsmail. U fabrikanın çatısında çalıştığı esnada yaklaşık 9 metreden beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine çağırılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail.U kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.