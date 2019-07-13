Olay dün akşam saatlerinde Gebze Muallimköy’de bulunan kablo üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki İsmail. U fabrikanın çatısında çalıştığı esnada yaklaşık 9 metreden beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine çağırılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail.U kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Gebze’de bir işçi çalıştığı fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz