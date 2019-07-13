Pazartesi günü Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi’nde meydana gelen kazada, otomobilin uçuruma yuvarlanan otomobil ağaçlara çarparak durdu. Kazada Firuze Kaval yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Maviye Kubat, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Maviye Kubat’ın cenazesi bugün toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü.
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4 gün sonra yaşamını yitirdi
Kartepe'de, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan Maviye Kubat, 4 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz