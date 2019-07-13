Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 17:54 TSİ- Spor G: Dün 14:55 TSİ

Burunga’da çalışmalar sürüyor

Kocaelispor, 21 günlük Kartepe kampının ardından Burunga Tesisleri’nde ikinci etap çalışmalarına devam edecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeşil Siyahlıların yeni tesislerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Tesiste iç ve dış bakım tüm hızı ile devam ederken öncelik çatı ve tesisat onarımına ayrıldı. Çim zeminler ile ilgili de günlük  bakımlar devam ederken, Yeşil Siyahlıların Ağustos’un ilk haftası her yönü ile düzenlenmiş tesise geçeceğine kesin gözü ile bakılıyor.

Dün 17:54 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Körfez artık Üzülmez! mask
Körfez artık Üzülmez!
Gölcük’ten sağ beke önemli takviye mask
Gölcük’ten sağ beke önemli takviye
Kartepe’de dev buluşma pazar mask
Kartepe’de dev buluşma pazar
Belediye Derince iki yeteneği alıyor mask
Belediye Derince iki yeteneği alıyor
Üzülmez: Düz duvara ters tırmandırıyorlar mask
Üzülmez: Düz duvara ters tırmandırıyorlar
Bu onur Prof. Dr. Soner Şahin’in mask
Bu onur Prof. Dr. Soner Şahin’in
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit'te zaman durdu mask
İzmit'te zaman durdu
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede

GALERİ

Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL