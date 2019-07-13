Yeşil Siyahlıların yeni tesislerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Tesiste iç ve dış bakım tüm hızı ile devam ederken öncelik çatı ve tesisat onarımına ayrıldı. Çim zeminler ile ilgili de günlük bakımlar devam ederken, Yeşil Siyahlıların Ağustos’un ilk haftası her yönü ile düzenlenmiş tesise geçeceğine kesin gözü ile bakılıyor.
Dün 17:54 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:55 TSİ
Burunga’da çalışmalar sürüyor
Kocaelispor, 21 günlük Kartepe kampının ardından Burunga Tesisleri’nde ikinci etap çalışmalarına devam edecek.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz