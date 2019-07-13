Burunga’da çalışmalar sürüyor

Yeşil Siyahlıların yeni tesislerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Tesiste iç ve dış bakım tüm hızı ile devam ederken öncelik çatı ve tesisat onarımına ayrıldı. Çim zeminler ile ilgili de günlük bakımlar devam ederken, Yeşil Siyahlıların Ağustos’un ilk haftası her yönü ile düzenlenmiş tesise geçeceğine kesin gözü ile bakılıyor.