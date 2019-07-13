Kocaelisporlular Kartepe’de buluşuyor

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Yoğun bir katılımın olması beklenen buluşma Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Kartepe’de saat bugün 10.00’da başlayacak. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da katılması bekleniyor.