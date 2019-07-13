Basketbol İl Temsilcisi Serkan Dağdelen (mi) oluyor?

Yaklaşan yeni sezon öncesi bir süredir boşta kalan temsilcilik görevini Cengiz Kahraman aksatmadan yürütüyordu. Edinilen bilgilere göre 1976 İzmitli doğumlu, Basketbol İl Hakem Kurulu Üyesi Serkan Dağdelen’in yeni basketbol il temsilcisi olacağının ağır bastığı yönünde. İsmi geçen diğer isimler ise eski il temsilcileri Ersan Metin, Metin Kaymaz ve Yavuz Bilgin. Erdem ÖVÜÇ