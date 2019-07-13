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Kiraz’da final günü!

Spor adamı Metin Özkan’ın bu yıl 8.’sini düzenlediğiAltın Kiraz Futbol Turnuvası’nda bu akşam final heyecanı yaşanacak.

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Büyük bir heyecan içinde geçen yarı final maçlarının ardından Bal Besicilik’i 4-2 mağlup eden Armutlu Emlak BG Teknoloji ile Hüner Teknik’i 2-1’lik skorla geçen Maksimum Özel güvenlik adını finale yazdırdı. Saat 22.00’da başlayacak olan dev final öncesinde şöhretler maçı oynanacak. Akşamki organizasyona her zamanki gibi yoğun bir ilginin olacağı düşünülüyor.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Nebil Uzun’un takımı Maksimum Özel Güvenlik’in bu akşamki maça Hüseyin Çatan, Serdar Özdil, Turgay Çoban, Tolga Çoban, Kemal Çavnar, Mert Alkan ve Fuat Karaaslan ya da Fatih Ertürk tertibi ile çıkması beklenirken, Özkan Armutlu ile Bülent Tarakçı’nın birlikte kurduğu Armutlu Emlak ve BG Teknoloji’nin sahaya Ergün Özçelik, Ümit Yalçın, Turgay Işık, İlhan Davulcu, Baykal Şahan, Emrah Davulcu ve Bülent Armancı 7’si ile çıkması bekleniyor.

 

Dün 17:00 TSİ - Spor

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