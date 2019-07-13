Gölcükspor arı misali!

Başkan Hüseyin Çardak, Futbol Şube Sorumluları Murat Türengül ve Kaan Doğuhan Yıldız, Sportif Direktör Ömer Faruk Uzuner, Kaleci Antrenörü Fevzi Tuncay ve Yardımcı Antrenör Doğan Baykuş, Kırmızı Siyahlı ekibe kazandırılacak isimleri detaylı bir şekilde analiz ediyor. Transferde nokta atışı yapmak isteyen 3. Lig 3. Grup temsilcimiz Gölcükspor, hata yapmak istemiyor.