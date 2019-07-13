Başkan Hüseyin Çardak, Futbol Şube Sorumluları Murat Türengül ve Kaan Doğuhan Yıldız, Sportif Direktör Ömer Faruk Uzuner, Kaleci Antrenörü Fevzi Tuncay ve Yardımcı Antrenör Doğan Baykuş, Kırmızı Siyahlı ekibe kazandırılacak isimleri detaylı bir şekilde analiz ediyor. Transferde nokta atışı yapmak isteyen 3. Lig 3. Grup temsilcimiz Gölcükspor, hata yapmak istemiyor.
Dün 17:59 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 15:00 TSİ
Gölcükspor arı misali!
Gölcükspor’da dış transfer çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz