Doğduğu köyün kulübüne başkan oldu

Erol konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bahçecikliler Bahçecik'i sevenler olarak oluşturduğumuz yönetimimiz, güzide değerlerimizden Bahçecikspor Kulübü’nde resmi olarak göreve başlamış bulunmaktayız. Halkımıza ve kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR VE GENÇLERDİR
Bu yola çıkarken ilk amacımız gençlerin önünü açmak amaçlı alt yapılar, futbol okulları kurmak, tıpkı geçmiş yönetimlerin yaptığı gibi, geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmaktır. Bu doğrultudaçalışmalarına hızla başladığımız tesislerimizi düzene sokmak istiyoruz. Niyetimiz, şampiyon olacak takım, şahlanacak bir kulüp olma amacından ziyade, temeli sağlam atılmış köklü bir kulüp olmaktır. Bu nedenle de önceliğimiz çocuklar ve gençlerdir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz