Takımın Afyon kampına katılan 1937 Sekaspor patentli futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 3 yıl uzatılmıştı. Bu arada Denizlispor transferde daha önce Trabzonspor’dan Rodallega, Akhisarspor’dan Mustafa Yumlu, Kayserispor’dan Lopes ile Sapunaru ve Sivasspor’dan Tolgahan’ı kadrosuna katmıştı.
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Sedat Şahintürk Denizli’yi uçuracak
Geçen sezon Balıkesirspor’da kiralık olarak forma giyen, Beşiktaş’tan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki İzmitli futbolcu Sedat Şahintürk’ün yeni kulübü Denizlispor’u uçuracağına kesin gözü ile bakılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz