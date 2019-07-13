Sedat Şahintürk Denizli’yi uçuracak

Takımın Afyon kampına katılan 1937 Sekaspor patentli futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 3 yıl uzatılmıştı. Bu arada Denizlispor transferde daha önce Trabzonspor’dan Rodallega, Akhisarspor’dan Mustafa Yumlu, Kayserispor’dan Lopes ile Sapunaru ve Sivasspor’dan Tolgahan’ı kadrosuna katmıştı.