15 Temmuz’u unutmadık UNUTTURMAYACAĞIZ!

KOCAELİSPOR’UN EFSANELERİ BULUŞTU

Turnuvayı Marmara Bölgesi Roman Federasyonları Birliği Başkanı, Serdar Gençlerbirliği Kulüp Başkanı ve Ak Parti Meclis Üyesi Erkan Aksoy da takip ederken, Serdar Gençlerbirliği’nin antrenörlüğünü Sadun Gemici, İzmit Kalespor’un Yaşar Oğuz, Yeni Mahalle’nin Veli Akbaş, Kandıra Çağdaş’ın Murat Peçe ve Hüseyin Tetik, Körfez Atılım’ın Arif Şenelli ve Bağdatspor’un da Aydın Yıldız yaptı.

CENTİLMENCE MÜCADELE

İki gün süren olan etkinlikteki maçlar Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 17.00-19.00 saatleri arasında oynandı. U-11 yaş grubunda gerçekleşen olan turnuvaya Kandıra Çağdaşspor, İzmit Kalespor, Serdar Gençlerbirliği, Yenimahallespor ve Körfez Atılımspor takımları katıldı. Küçük futbolcuların saha içindeki mücadelesi ve atılan goller dikkat çekerken centilmence mücadele çocuklara çok yakıştı. Erdem ÖVÜÇ