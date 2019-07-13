Dün 17:04 TSİ - Spor

Kılıçarslan: Vatan sevgisi çok önemli

Kocaelisporlu Eski Futbolcular Derneği Başkanı Levent Kılıçarslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 15 Temmuz hain darbe girişiminden ülkemiz en iyi şekilde çıkmış ve gerekli olan dersler verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan her bireyin vatan sevgisi ile dolu olması, ülkemiz üzerine oynanan oyunların bertaraf edilmesi için önemlidir.