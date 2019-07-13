Kılıçarslan: Vatan sevgisi çok önemli

SKORU ÖNEMSEMEDİK
Kocaelisporlu Futbolcular Derneği ve Roman Federasyonları Birliği olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz turnuvamızda skoru önemsemiyoruz. Çocuklarımızın sportif bir etkinlikte yer almasının yanında 15 Temmuz kalkışmasının zararlarını bilmesini önemsiyoruz. Bu bakımdan turnuvamıza katılan tüm kulüplerimize, Roman Federasyonları Birliği başkanı Erkan Aksoy’a yönetimine, kulüp başkalarına ve sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz