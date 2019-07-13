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Adem dededen torunu Adem Efe’ye destek

İzmit Yeni Cuma Camii karşısında yer alan ve uzun yıllar boyunca İzmit halkına en iyi şekilde hizmet veren Fidan Kebap’ın sahibi Adem Büyüktaşlı, spora ve sporcuya olan desteği ile biliniyor. İzmit Kalespor’un onursal başkanlığını da yapan ve kulübe maddi manevi destek veren Büyüktaşlı’nın torunu Adem Efe de İzmit Kalespor’da forma giyiyor.
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MUTLU VE GURURLU

Büyüktaşlı oğlu, eski futbolcu İbrahim Büyüktaşlı ile birlikte Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki 15 Temmuz Minikler Futbol Turnuvası’nı izledi. Derince Mevlana Ortaokulu’nda okuyan ve derslerinde de çok başarılı olan Adem Efe’yi izlerken çok mutlu ve gururlu olduğu görülen dede Büyüktaşlı, elinden geldiği kadar spora ve sporcuya katkı sunmak istediğini ifade ederek küçük yaştaki çocukların spora kazandırılmasını çok önemsediğini ifade etti.

Bugün 17:05 TSİ - Spor

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