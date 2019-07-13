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Cengiz Demir: Çok güzel bir etkinlik

İlimizde çok geniş bir kesim tarafından sevilen ve sayılan isimlerinden İzmit Kalespor Kulüp Başkanı Cengiz Demir, Kocaelisporlu Futbolcular Derneği ve Marmara Romanlar Federasyonu tarafından ikincisi düzenlenen 15 Temmuz Minikler Futbol Turnuvası’nın çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.