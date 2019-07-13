Cengiz Demir: Çok güzel bir etkinlik

Mehmet Akif Ortaokulu’nda okuyan torunu Ceyhun Demir de Kalespor’da futbol oynarken, Başkan Demir böylesi organizasyonların sayılarının artması gerektiğini, bunun için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
İlimizde çok geniş bir kesim tarafından sevilen ve sayılan isimlerinden İzmit Kalespor Kulüp Başkanı Cengiz Demir, Kocaelisporlu Futbolcular Derneği ve Marmara Romanlar Federasyonu tarafından ikincisi düzenlenen 15 Temmuz Minikler Futbol Turnuvası’nın çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz