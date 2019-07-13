Merih Demiral… Ne de olsa yurdum insanı

Karamürselli genç stoper İtalya’da Sassuolo’ya transfer olduktan sonra A Milli takım ile de performans zirvesine ulaştı ve Dünya devi Juventus’a transfer oldu.

MÜTAZİLİĞİN BÖYLESİ

Kariyerinde adeta patlama yaşayan 1998 doğumlu futbolcu mütevaziliği de elde bırakmıyor. Geçtiğimiz gün baba evi Karamürsel’e gelen bir süre ilçesinde tatil yapan Merih, İtalya dönüşü öncesi Karamürsel sokaklarında gezdi, pazarında alışveriş yaptı, kafelerinde arkadaşları ile birlikte çayını yudumladı. Karamürsel İdmanyurdu U-13 takımının antrenmanını da izleyen Merih, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Karamürselli Merih bu davranışları ile yurdum insanı olduğunu en iyi şekilde gösterdi.