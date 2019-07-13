Yapılan açıklamada, “’Seneye bu takım BAL’a düşer’” denilen Darıca Gençlerbirliği'ni düştüğü bataklığa terk etmeyen büyük uğraşlar sonucu transfer yasağını açmayı başaran Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanımız Arif Gülen ve yönetimine Çınaraltılılar grubu olarak teşekkür ediyor transfer bombalarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi
Bugün 17:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:10 TSİ
Taraftar, Arif başkanı sevmeye başladı
Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen’in transfer tahtasını açtığına dair müjdeyi vermesinin ardından Sarı Yeşilli camiada yeniden umutlar yeşerirken, Darıca Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği de bu önemli adıma kayıtsız kalmayarak Başkan Gülen’e teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz