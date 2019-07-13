Taraftar, Arif başkanı sevmeye başladı

Yapılan açıklamada, “’Seneye bu takım BAL’a düşer’” denilen Darıca Gençlerbirliği'ni düştüğü bataklığa terk etmeyen büyük uğraşlar sonucu transfer yasağını açmayı başaran Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanımız Arif Gülen ve yönetimine Çınaraltılılar grubu olarak teşekkür ediyor transfer bombalarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi