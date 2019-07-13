Sarı Yeşilli kulüp uzun süredir büyük uğraş verdiği transfer tahtasını alacakların yüzde 30’u ödenmesi ve kalan borçların ötelenmesi sureti ile açtı. Kulüpten alacağı olan isimlerin çok büyük bir çoğunluğunun hesaplarına alacaklarının yüzde 30’luk kısımları yatırılırken, yalnızca birkaç ismin kaldığı öğrenildi. Cuma günü banka dekontlarıyla birlikte toplanan ıslak imzalı muvafakatnameleri Türkiye Futbol Federasyonu’na ulaştıracak olan Sarı Yeşilli yönetim, transfer yasağının resmi olarak kaldırıldığını aynı gün kamuoyuna duyuracak.
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Darıca taraftarına müjde!
Darıca Gençlerbirliği, renklerine gönül veren taraftarlarının aylardır beklediği müjdeli haberi verdi.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz