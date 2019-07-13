Darıca taraftarına müjde!

Sarı Yeşilli kulüp uzun süredir büyük uğraş verdiği transfer tahtasını alacakların yüzde 30’u ödenmesi ve kalan borçların ötelenmesi sureti ile açtı. Kulüpten alacağı olan isimlerin çok büyük bir çoğunluğunun hesaplarına alacaklarının yüzde 30’luk kısımları yatırılırken, yalnızca birkaç ismin kaldığı öğrenildi. Cuma günü banka dekontlarıyla birlikte toplanan ıslak imzalı muvafakatnameleri Türkiye Futbol Federasyonu’na ulaştıracak olan Sarı Yeşilli yönetim, transfer yasağının resmi olarak kaldırıldığını aynı gün kamuoyuna duyuracak.