Şampiyon İzmit Yahya Kaptan '4-0'

4 gün süren organizasyonun Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda oynanan finalinde İzmit Yahya Kaptan, Derince Birlikspor’u Bünyamin Dalkılıç (2), Kerem ve Muharrem’in golleri ile 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Karamürsel İdmanyurdu’nu 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Kocaelispor elde etti.

KARA AİLESİ DE TAKİP ETTİ

Turnuvada dereceye giren takımlara Kocaelispor lisanslı ürünü ve Kocaelispor bilekliği hediye edildi. Final gününde Merhum Hayri Kara’nın eşi İnci Kara, oğlu Orkun Kara, gelini Esra Kara, torunları Mustafa ve Ahmet de yer aldı. Öte yandan protokolden MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve İlimtepe Kullar Spor Genel Koordinatörü Metin Özkan anlamlı organizasyonda yer alırken, Kocaelispor’da Murat Barış, Zeynel Abidin Akyol, Murat Sağlam Mehmet Cezayir ve Özkar Dönge de yönetim kurulu adına final gününde yer aldı.