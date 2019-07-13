Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:10 TSİ- Spor G: Bugün 15:12 TSİ

Şampiyon İzmit Yahya Kaptan '4-0'

2018 yılında ebediyete göç eden Kocaelispor’un kurucularından Nasut Kayalı ile eski futbolcularından ve spor yorumcusu Hayri Kara adına düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
mask
mask
mask
+14
Haber albümü için resme tıklayın

4 gün süren organizasyonun Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda oynanan finalinde İzmit Yahya Kaptan, Derince Birlikspor’u Bünyamin Dalkılıç (2), Kerem ve Muharrem’in golleri ile 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Karamürsel İdmanyurdu’nu 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Kocaelispor elde etti.

KARA AİLESİ DE TAKİP ETTİ

Turnuvada dereceye giren takımlara Kocaelispor lisanslı ürünü ve Kocaelispor bilekliği hediye edildi. Final gününde Merhum Hayri Kara’nın eşi İnci Kara, oğlu Orkun Kara, gelini Esra Kara, torunları Mustafa ve Ahmet de yer aldı. Öte yandan protokolden MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve İlimtepe Kullar Spor Genel Koordinatörü Metin Özkan anlamlı organizasyonda yer alırken, Kocaelispor’da Murat Barış, Zeynel Abidin Akyol, Murat Sağlam Mehmet Cezayir ve Özkar Dönge de yönetim kurulu adına final gününde yer aldı.

Bugün 17:10 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Körfez artık Üzülmez! mask
Körfez artık Üzülmez!
Gölcük’ten sağ beke önemli takviye mask
Gölcük’ten sağ beke önemli takviye
Kartepe’de dev buluşma pazar mask
Kartepe’de dev buluşma pazar
Belediye Derince iki yeteneği alıyor mask
Belediye Derince iki yeteneği alıyor
Üzülmez: Düz duvara ters tırmandırıyorlar mask
Üzülmez: Düz duvara ters tırmandırıyorlar
Bu onur Prof. Dr. Soner Şahin’in mask
Bu onur Prof. Dr. Soner Şahin’in
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit'te zaman durdu mask
İzmit'te zaman durdu
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede

GALERİ

Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL