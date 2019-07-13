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Darıca’da Kurban Pazarı alanı satışları başladı

Darıca Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Kurban satış alanındaki hazırlıklarını sürdürürken Kurban Pazarı Satış alanları için de fiyatlar belli oldu. Kura çekimi ise 22 Temmuzda noter huzurunda yapılacak.
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Darıcada kurulacak olan kurbanlık satış alanında altyapı çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi satış alanının fiyatlarını da belirledi. 65 100 ve 200 metrekare olarak belirlenen kurban satış alanları için kura çekimi ise 22 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00da Bağlarbaşı Mahallesi Kapalı Spor salonunda noter huzurunda yapılacak. Kurban satış alanı almak isteyen vatandaşların Darıca Belediyesine müracaat ederek 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar belirlenen bankaya ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

Öte yandan Darıcada kurulacak olan kurban satış alanı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kurban satış alanında duş mescit tuvalet ve büfe gibi satıcıların ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek alanlar bulunacak. Halkın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban alım işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için alanda veteriner eşliğinde sürekli kontroller yapılacak. Özellikle sineklere karşı da etkin bir mücadele yürütecek olan ekipler her gün alanı ilaçlayacak.

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