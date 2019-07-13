Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:18 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:25 TSİ

Başiskele Belediyesi borç batağında

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen Başiskele Belediyesi eski başkanı Hüseyin Ayaz’ın döneminden belediyeye toplam 109 milyon 456 bin 38,91 TL borç yükü bırakıldığı öğrenildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimleri öncesinde yeniden aday göstermediği Başiskele Belediyesi eski başkanı Hüseyin Ayaz’ın,belediyeye bıraktığı toplam borç yükü açıklandı.Başiskele Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Emine Özkar, meclis toplantısında belediyenin kişi ve kurumlara olan borcunu, ne amaçla borçlanıldığını, ayrıca kişi ve kurumlardan alacakların ne kadar olduğunu soru önergesi olarak meclise sunmuştu. Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısı Köksal Ayabakan, meclis üyesi Özkar’ın sorularına yazılı olarak cevap verdi. Eski başkan Hüseyin Ayaz’ın döneminden belediyeye toplam 109 milyon 456 bin 38,91 TL borç bırakıldığı öğrenildi.

BELEDİYENİN 43 MİLYON 436 BİN ALACAĞI VAR

Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü’nün, eski başkan Hüseyin Ayaz’dan devraldığı toplam borç 109 milyon 456 bin 38,91 TL olurken belediyenin toplam alacakları ise 43 milyon 436 bin 478,99 TL olduğu öğrenildi. Belediyenin en çok 49 milyon 301 bin 21,98 TL ile vadesi geçmiş, yapılandırılmış SGK Prim-Vergi borcunun olduğu ortaya çıktı. Selin BECER

İşte Belediyenin borçları:

Gerçek ve tüzel kişilere olan borçlar: 47 milyon 6 bin 254,09 TL

Banka ve kredilere olan borçlar: 7 milyon 246 bin 122,08 TL

Ödenecek vergi ve fonlar: 1 milyon 311 bin 727,49 TL

Ödenecek SGK Primi ve işsizlik fonu:2 milyon 712 bin 202,66 TL

Kamu idare payları (Kalkınma ajansı): 1 milyon 878 bin 710,61 TL

Vadesi geçmiş, yapılandırılmış SGK Prim-Vergi: 49 milyon 301 bin 21,98 TL

Toplam borç: 109 milyon 456 bin 38,91 TL

Belediyenin alacakları:

Gelirlerden alacaklar: 27 milyon714 bin 551,38 TL

Gelirlerden takipli alacaklar: 13 milyon 362 bin 690,12 TL

Gelirlerden tecilli alacaklar: 1 milyon 439 bin 472,40 TL

Diğer faaliyetlerden alacaklar: 919 bin 765,09 TL

Toplam alacak: 43 milyon 436 bin 478,99 TL

Bugün 15:18 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
AKP'li vekillerden Erdoğan'a sitem mask
AKP'li vekillerden Erdoğan'a sitem
AKP'den flaş Babacan açıklaması mask
AKP'den flaş Babacan açıklaması
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması mask
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması
Özkaraaslan hakkında soruşturma mask
Özkaraaslan hakkında soruşturma
Körfez Belediyesi kiraz şeklindeki lambalara 207 bin TL ödedi mask
Körfez Belediyesi kiraz şeklindeki lambalara 207 bin TL ödedi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit'te zaman durdu mask
İzmit'te zaman durdu
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede

GALERİ

Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL