Başiskele Belediyesi borç batağında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimleri öncesinde yeniden aday göstermediği Başiskele Belediyesi eski başkanı Hüseyin Ayaz’ın,belediyeye bıraktığı toplam borç yükü açıklandı.Başiskele Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Emine Özkar, meclis toplantısında belediyenin kişi ve kurumlara olan borcunu, ne amaçla borçlanıldığını, ayrıca kişi ve kurumlardan alacakların ne kadar olduğunu soru önergesi olarak meclise sunmuştu. Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısı Köksal Ayabakan, meclis üyesi Özkar’ın sorularına yazılı olarak cevap verdi. Eski başkan Hüseyin Ayaz’ın döneminden belediyeye toplam 109 milyon 456 bin 38,91 TL borç bırakıldığı öğrenildi.

BELEDİYENİN 43 MİLYON 436 BİN ALACAĞI VAR

Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü’nün, eski başkan Hüseyin Ayaz’dan devraldığı toplam borç 109 milyon 456 bin 38,91 TL olurken belediyenin toplam alacakları ise 43 milyon 436 bin 478,99 TL olduğu öğrenildi. Belediyenin en çok 49 milyon 301 bin 21,98 TL ile vadesi geçmiş, yapılandırılmış SGK Prim-Vergi borcunun olduğu ortaya çıktı. Selin BECER

İşte Belediyenin borçları:

Gerçek ve tüzel kişilere olan borçlar: 47 milyon 6 bin 254,09 TL

Banka ve kredilere olan borçlar: 7 milyon 246 bin 122,08 TL

Ödenecek vergi ve fonlar: 1 milyon 311 bin 727,49 TL

Ödenecek SGK Primi ve işsizlik fonu:2 milyon 712 bin 202,66 TL

Kamu idare payları (Kalkınma ajansı): 1 milyon 878 bin 710,61 TL

Vadesi geçmiş, yapılandırılmış SGK Prim-Vergi: 49 milyon 301 bin 21,98 TL

Toplam borç: 109 milyon 456 bin 38,91 TL

Belediyenin alacakları:

Gelirlerden alacaklar: 27 milyon714 bin 551,38 TL

Gelirlerden takipli alacaklar: 13 milyon 362 bin 690,12 TL

Gelirlerden tecilli alacaklar: 1 milyon 439 bin 472,40 TL

Diğer faaliyetlerden alacaklar: 919 bin 765,09 TL

Toplam alacak: 43 milyon 436 bin 478,99 TL