Mezarlığı inekler bastı

Körfez İlimtepe Kent Mezarlığı'nı inekler bastı. Kapısı ve görevlileri bulunan mezarlığa bu hayvanların nasıl girdiği henüz belli değil. Ancak, mezarlığa dua okumak için gelen insanlar gördükleri manzara karşısında hayrete düşüyor. Kabristana giden vatandaşlar, ineklerin ve başıboş hayvanların mezarlığa girememesi için önlem alınmasını istiyor.