Olay öğlen saatlerinde Gebze Yeni Çarşı İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Kaya adlı şahıs, 06 YMH 49 plakalı otomobilini İsmetpaşa Caddesi üzerine park ederek alışverişe gitti. Kaya’nın kuyumcu dükkanına girmesi sonrasında elektrik aksamında kısa devre oluşan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin yardımıyla yanan aracına müdahale eden Kaya, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın söndürülürken araçta hasar meydana geldi.
Bugün 16:06 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:07 TSİ
Park halindeki otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
Gebze ilçesinde park halindeki otomobil, elektrik aksamından çıkan yangında hasar gördü.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz