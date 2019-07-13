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Geri gelen araç yaşlı kadına çarptı

İzmit ilçesinde park yerinden geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
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Kaza, İzmit Körfez Mahallesi İstanbul İzmit yanyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 41 ACU 226 plakalı hafif ticari araç, park yerinden yola çıkmak için geri manevra yaptığı esnada arkadan geçen Cemile C. (60)’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın hafif şekilde yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hafif yaralı Cemile C., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza hakkında incelemem başlattı.

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