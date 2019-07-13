Hürriyet, çocuk dostu İzmit için çocuklarla elele

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tenis futbol ve atletizm alanlarında spor yapan sporcuların yer aldığı İzmit Yenişehir Spor Kulübünü ziyaret etti. Ziyarette İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa yer alırken Başkan Hürriyet ve beraberindekileri İzmit Yenişehir Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Akkuzu karşıladı. Çocuk dostu kent olma yolunda ilerdekilerini her fırsatta söyleyen Başkan Hürriyete kulüp tarafından forma flama saat ve spor ayakkabısı hediye edildi. Başkan Hürriyet çocukların tenis maçını izlerken kendisi de maça katılarak çocuklarla tenis oynadı.

ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ

İzmit Yenişehir Spor Kulübü ziyaretinde konuşan Hürriyet İzmit Yenişehir Spor Kulübünde tenis futbol ve atletizim alanlarında ter döken çocuklarımızı ziyaret ederek antrenmanlarını izledik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve çocuk dostu İzmit Belediyesi olarak geleceğimizi sağlam temeller atarak inşa etmek istiyoruz. Yenişehir Kulüp Başkanı Erdoğan Akkuzu ve hocalarımıza çocuklarımıza gösterdiği ehemmiyetten ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum dedi.