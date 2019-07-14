Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:58 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:16 TSİ

Kibritle oynarken yatağı tutuşturdu

Gebze'de, 6 yaşındaki çocuk, kibritle oynarken yatağı tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürürken, alevlere müdahale etmeye çalıştığı sırada dumandan etkilenen anneanne Tülin Yavuz, hastanede tedaviye alındı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, öğleden sonra, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. 6 yaşındaki çocuk, iddiaya göre kibritle oynarken yatağı tutuşturdu. Yatak bir anda alev alırken durumu fark eden çocuğun annesi ve anneannesi Tülin Yavuz durumu fark etti. Bir yandan alevlere müdahale eden ikili, bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen yatak dışarı atıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Tülin Yavuz, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Bugün 09:58 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede
Eşi ipten kurtarmıştı... Acı haber geldi mask
Eşi ipten kurtarmıştı... Acı haber geldi
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı mask
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı
İzmit'te sağanak; yollar göle döndü mask
İzmit'te sağanak; yollar göle döndü
Cinayet zanlısı alışveriş yaparken yakalandı mask
Cinayet zanlısı alışveriş yaparken yakalandı
4 gün sonra yaşamını yitirdi mask
4 gün sonra yaşamını yitirdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit'te zaman durdu mask
İzmit'te zaman durdu
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı mask
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı

GALERİ

Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL