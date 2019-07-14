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Köy kahvehanesinde kan döküldü

İzmit'e bağlı Çubuklu Bala köyünde yaşanan olayda, bir şahıs tartıştığı kişiyi kahvehanenin ortasında silahla yaraladı

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Dün akşam saatlerinde İzmit'e bağlı Çubuklu Bala Köyü'nün kahvehanesinde Osman Bayrak ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasına tartışma çıktı.Bayrak ile şüpheli arasındaki tartışma  daha sonra kavgaya dönüştü. Silahını çıkartarak ateş eden şüpheli Osman Bayrak'ı kasığından vurdu. Olayın ardından saldırgan hızla köy kahvesinden kaçtı. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayrak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı. 

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