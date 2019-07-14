SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bugün (Pazar) saat 09.00-17.00 saatleri arasında Kartepe, İzmit, Başiskele, Gölcük, Körfez, Darıca, Dilovası ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İŞTE KESİNTİ YERLERİ VE SAATLERİ;
KARTEPE 09:00-17:00 Uzunbey Mah., Ahievran Cd. Baloğlu Sk. Denk Sk. Gök Sk. Üretken Sk. 09:00-16:00 Sarımeşe Mah. , Akkışla Sk. Arpalık Sk. Fener Sk. Suadiye Cd. 09:00-11:00 Acısu Mah. , Aktif Cd. Aşiyan Cd. Ender Sk. Esentepe Sk. Gelibolu Cd. Göktürk Cd. Güneş Cd. Karaoğlan Sk. Kurtlar Sk Sanat Sk. Saygınlar Cd. Seferhisar Cd. Selçuk Sk. Sezin Sk. Umuttepe Cd. Vatan Cd. Zeytinli Sk. Zeytinlik Cd. Çamlıdere Cd. Şehit Hakan İmamoğlu Cd. Balçık Mah. , Ömür Sk. Emekevler Mah. , D-100 Karayolu Cd. Emirhan Mah. ,Sofuoğlu Mevkii Küme Evler İbrikdere Mah. , 143. Sk. 158. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 44. Sk. D-100 Karayolu Cd.
İZMİT 10:00-12:00 Karadenizliler Mah. , Irmak Sk. Körfez Mah. , D-130 Karayolu Cd. Mahmutpaşa Mah. , Adıyaman Sk. Akgün Sk. Ağustos Sk. Beziroğlu Sk. Cami Sk. Demir Sk. Erdem Sk. Gökçe Sk. Hanedan Sk. Karadenizliler Sk. Karapınar Sk. Kardelen Sk. Kurnazlar Sk. Mahmutpaşa Cd. Pelit Sk. Pervane Sk. Sultan Sk. Tuğba Sk. Yağız Sk. Çember Sk. Özkaraaslan Sk. Şahiner Sk. Şebnem Sk. Şimşek Sk. Sanayi Mah. Açelya Sk. Baylar Sk. D-130 Karayolu Cd. Ersoylu Sk. Eski Bağdat Cd. Güler Sk. Harput Sk. Kadı Sk. Kalem Sk. Kına Çiçeği Sk. Kuru Sk. Melek Otu Sk. Sahil Sk. Songül Sk. Toki Sk. Tombul Sk. Tufanoğlu Sk. Yankı Sk. Yelken Sk. Öz Baki Sk. İlkay Sk. İnci Çiçeği Sk. Yeni Mah. , Atatürk Bulvar Yeşilyurt Mah. , Abdülkadir Geylani Sk. Aras Sk. Bahçıvan Sk. Candaş Sk. Güngörmüş Sk. Hasan Gülay Sk. Mahmutpaşa Cd. Osmangazi Sk. Pancar Sk. Sema Sk. Tatlı Sk. Yankı Sk. Çilek Sk. Şenyurt Sk. Şirinler Sk. 07:00-12:00 Fatih Mah. , Koçal Sk. Gültepe Mah. , Coşku Sk. Gülcan Sk. Hacı Arif Cd. Neşe Sk. Salim Çolak Sk. Yaman Sk. Çevre Sk. Çiftlik Sk. Zabıtan Mah. , Gelir Sk. Kani Sk. Neşe Sk. Çakmak Sk.
BAŞİSKELE 09:00-12:00 Bekirdere Mah. , Turan Güneş Cd. Karadenizliler Mah. , Akkol Sk. Ali İslam Cd. Dere Sk. Irmak Sk. Korhan Sk. Kullar Cd. Mehmetağa Mah. , Başyiğit Cd Selman Sk. Çınarcık Sk. Ovacık Mah. , Akik Sk. Alaca Sk Ali İslam Cd. Başyiğit Cd. Gafur Sk. Hacı İsmailoğlu Sk. Havadar Sk. Kullar Cd. Köşe Sk. Nazar Sk. Salim Dervişoğlu Cd. Selçuk Sk. Trabzon Sk. Yeni Yol Cd. Yirmibeş Sk. Üçüncü Sk.
GÖLCÜK 09:00-13:00 Hisareyn Mah. , Ali Kuşçu Cd. Sepetlipınar Mah. , Arpalık Cd. Ay Sk. Ballı Badem Sk Başaran Sk. Boza Çiçeği Sk. D-130 Karayolu Cd. Dadaş Sk. Eminoğlu Sk. Feza Sk. Karaca Sk. Karakaldırım Cd. Karınca Dere Sk. Kaçkarlar Sk. Kocaeli Serbest Bölge Yolu Livaneliler Sk. Osman Şenol Cd. Sanayi Cd. Sebahattin Yakut Cd. Soysal Sk. Tatar Sk. Yıldızlar Sk. Zümrüt Sk. İbişoğlu Sk. Şen Sk. Şimal Sk
KÖRFEZ 09:00-12:00 Kirazlıyalı Mah. , 30 Ağustos Sk. Cemal Gürsel Cd. Emiroğlu Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Muammer Aksoy Cd. Çetin Emeç Cd. Şehit Kubilay Cd. DARICA 09:00-15:30 Nenehatun Mah. , Civan Sk. Egemen Sk. Ertuğrulgazi Cd. Tuzla Cd. Vadi Sk. Yelpaze Sk. Zengin Sk. Üzüm Sk. Tr9050 D Kolu
DİLOVASI 09:00-13:00 Demirciler Mah. , Demirci Sk.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz