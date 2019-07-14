Büyükakın'ndan 15 Temmuz mesajı

Büyükakın, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin büyük yükselişini durdurmak isteyenler tarafından düzenlenen vatana ihanet hareketinin, dünya darbeler tarihi açısından müstesna özellikler taşıdığını kaydetti. Hainlere karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünya darbeler tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde mücadele eden milletin, yalnızca göğsündeki inançla büyük bir metanet, basiret ve vatanseverlik duruşu göstererek bütün dünyaya örnek olduğunu ifade eden Büyükakın, "Bu onurlu mücadelesiyle, şehit ve gaziler vererek hain darbe girişimini engellemiş, kanlı geceyi demokrasi ve milli irade zaferine dönüştürmüştür. Halkımızın demokrasiye olan bağlılığıyla verdiği mücadele, dünya darbeler düzeni ve siyaseti için yeni bir dönemin başlangıcı olarak tarihteki yerini almıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükakın, şehitlere rahmet, gazilere de şifalar dileyerek şunları kaydetti: "Bundan böyle Türkiye'nin cuntacıların, terör örgütlerinin kıskacına alınamayacağı, ülkemiz sınırları içerisinde herhangi bir hain kalkışmanın meşruiyet kazanamayacağı milletimiz tarafından tüm dünyaya açıkça ilan edilmiştir. Acımasızca şehit eden, canlarına kıyan hain terör örgütü FETÖ ve işbirlikçilerini ise unutmamak, unutturmamak ve dünyaya güçlü Türkiye mesajı vermek için tüm halkımızı Kocaeli Milli İrade Meydanı'na, Vatan Nöbeti tutmaya davet ediyorum."