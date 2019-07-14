Halk otobüsünde çirkin hareket

İddialara göre dün saat 19.30 sıralarında Gebze- İzmit seferi yapan bir halk otobüsüne binen 50 yaşındaki şahıs, otobüs seyir halindeyken cinsel içerikli video açarak izlemeye başladı. Şahsın açtığı videonun cinsel içerikli olduğunu fark eden bir yolcu, durumu otobüsün şoförüne bildirdi. Diğer yolcuların da durumdan haberdar olmasının ardından, 50 yaşındaki adama tepkiler yükselmeye başladı. Olayın ardından otobüs şoförü aracı karakola çekerken, 5 yolcu 50 yaşındaki adamdan şikayetçi oldu.