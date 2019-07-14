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Halk otobüsünde çirkin hareket

İddialara göre, Gebze- İzmit seferi yapan bir otobüste bulunan şahıs, otobüs dolu olduğu sırada cinsel içerikli video açarak izlemeye başladı

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İddialara göre dün saat 19.30 sıralarında Gebze- İzmit seferi yapan bir halk otobüsüne binen 50 yaşındaki şahıs, otobüs seyir halindeyken cinsel içerikli video açarak izlemeye başladı. Şahsın açtığı videonun cinsel içerikli olduğunu fark eden bir yolcu, durumu otobüsün şoförüne bildirdi. Diğer yolcuların da durumdan haberdar olmasının ardından, 50 yaşındaki adama tepkiler yükselmeye başladı. Olayın ardından otobüs şoförü aracı karakola çekerken, 5 yolcu 50 yaşındaki adamdan şikayetçi oldu.   

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Yorumlar

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Mülayim Çoksert - Ne günlere kaldık ya,sapıklar kol geziyor.Biraz edep yahu!

Yanıtla . 2Beğen 14 Temmuz 11:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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