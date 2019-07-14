Kandıra yolunda kaza: 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Kandıra yolu Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Fatih Onuş idaresindeki 34 ZY 0546 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan Rukiye Onuş ve kızı Ecem Onuş'a ilk müdahalelerini yaptıktan hastaneye götürerek tedavi atına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.