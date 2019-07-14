Kaza akşam saatlerinde Kandıra yolu Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Fatih Onuş idaresindeki 34 ZY 0546 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan Rukiye Onuş ve kızı Ecem Onuş'a ilk müdahalelerini yaptıktan hastaneye götürerek tedavi atına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kandıra yolunda kaza: 2 yaralı
Kandıra'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz