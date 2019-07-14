Torunu yaşındaki kıza sarktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kimliği belirlenemeyen yaşlı bir sapık, 13 yaşlarındaki bir kız çocuğunu gündüz vakti sokak ortasında taciz etti. Kız çocuğunun ailesi şüpheliden şikayetçi olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, Tatvan'ın Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz saçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarındaki bir kız çocuğunun yanına geliyor. Kıza bir şeyler soruyor ve zorla öperek taciz ettiği görülüyor. Kız, tepki gösterince şahıs olay yerinden ayrılıyor.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, durumu öğrenen aile Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu. Polis yetkilileri, şahsın kimliğinin tespit edildiği, Tatvanlı olmadığı ve ilgili tahkikatın başlatıldığını ifade ettiler.
Milliyet.com.tr
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz