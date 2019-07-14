Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:27 TSİ- Siyaset G: Bugün 11:30 TSİ

Erdoğan’dan Babacan’a karşı Şimşek hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i çağırarak iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdiği gündeme geldi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partide ve kabinede değişime gidebileceğinin konuşulduğu süreçte, kısa bir süre önce eski bakanlardan Mehmet Şimşek’le görüştüğü öğrenildi.

Ali Babacan’ın AKP’den istifa ederek yeni bir parti kuracağı ve Eski Bakan Mehmet Şimşek’in de bu harekete örtülü destek verdiği tartışmaları yapılırken, Ankara’da ilginç bir buluşma gerçekleşti. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine Mehmet Şimşek, AKP Genel Merkezinde Erdoğan’la iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi. Siyasi kulislerde, hâlen Londra’da finansal danışmanlık yapan Şimşek’in bir süredir bazı bakan ve AKP yöneticileri ile temasta olduğu dile getirilmişti.

ŞİMŞEK ADAY OLMAMIŞTI

Şimşek, birkaç gün önce İstanbul’da katıldığı bir toplantı sırasında Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklindeki iddialarla ilgili sorulara “Zamanı gelince konuşuruz” cevabını vermişti. Erdoğan-Şimşek görüşmesinin, bu açıklamadan sonra yapıldığı ifade edildi. Baş başa yapıldığı belirtilen görüşmede, Babacan’ın başlattığı hareket ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Kulislerde, Erdoğan’ın kabine değişikliği ile birlikte Şimşek’e görev verebileceği konuşuluyor.

24 Haziran 2018 seçimleri sırasında ekonomiden sorumlu bakanlık görevini yürüten Mehmet Şimşek milletvekilliğine aday olmamıştı. Seçimlerden bir süre sonra da, Londra’da bir şirkete finansal danışmanlık yapmaya başlamıştı.

Odatv.com

Bugün 11:27 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması mask
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması
Özkaraaslan hakkında soruşturma mask
Özkaraaslan hakkında soruşturma
Hürriyet, çocuk dostu İzmit için çocuklarla elele mask
Hürriyet, çocuk dostu İzmit için çocuklarla elele
CHP Kartepe'de toplu istifa şoku mask
CHP Kartepe'de toplu istifa şoku
AKP'li vekillerden Erdoğan'a sitem mask
AKP'li vekillerden Erdoğan'a sitem
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit'te zaman durdu mask
İzmit'te zaman durdu
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı mask
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı

GALERİ

Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL