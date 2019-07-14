TÜPRAŞ'ın İzmit rafinerisine işçi alımı için verdiği ilanın üzerinden henüz üç gün geçti. Dört gün içinde TÜPRAŞ’ta çalışmak için yaklaşık 10 bin kişinin başvurduğu öğrenildi. TÜPRAŞ’ta çalışmak isteyen vatandaşların başvurularını 31 Temmuz'a kadar internet üzerinden yapması gerekiyor.

ARANAN BÖLÜMLER

TÜPRAŞ tarafından verilen iş ilanında şu ifadelere yer verildi:

“Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde görev yapmak üzere;

Meslek Yüksek Okulları, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi ve Çok Programlı Liselerin;

Rafineri ve Petrokimya, Petro Kimya, Petrol Sondajı ve Üretimi, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon, Deniz ve Liman İşletme, Gemi Makineleri, Hidrolik ve Pnömatik, İş Sağlığı ve Güvenliği, İtfaiyecilik ve yangın Güvenliği, Kimya, Laboratuvar, Kimya Teknolojisi Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine Ressamlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Mekatronik, Metal İsleri, Metal Teknolojisi, Metalürji, Malzeme, Motor, Telekomünikasyon, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Tesviye, Torna Tesviye, Kimya Proses, Enerji, Elektrik Enerjisi Üretim-İletim ve Dağıtımı, Kontrol Sistemleri, Yangınla Mücadele, İnşaat, İnşaat Teknolojisi, Kaynak, Kaynak Teknolojisi, bölümlerinden mezun operatör ve teknisyen alınacaktır.

İSTENEN KOŞULLAR

Sınav için adaylarda aranan koşullar;

1- 3’lü vardiya düzeninde çalışabilecek,

2- 1991 ve sonrası doğumlu,

3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

4- Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmayan,

5- Kapalı mekân, dar alan, yükseklik vb. alanlarda çalışmaya engeli olmayan,

6- İşe kabulü halinde, Kocaeli Körfez, İzmit ve Derince ilçelerinde ikamet edebilecek,

7- Tercihen MS Office programlarını kullanabilen adayların başvurularını bekliyoruz.

EN GEÇ 31 TEMMUZ

Başvuruların en geç 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 24:00’ a kadar yapılması gerekmektedir. İlana başvuran adaylar, sürece dahil edilmeleri halinde SMS ve e-posta yolu ile bilgilendirilecektir. Elden, e-posta, mektup vb. yollar ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurularında eksik, gerçeğe aykırı veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.”